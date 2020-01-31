بسبب فيرس كورونا.. سقوط مسن قتيلاً بوسط الشارع في ووهان (صور)

ستلقى الرجل مباشرة على ظهره أمام متجر للأثاث مغلق أمس الخميس، وبعد فترة وجيزة من رصده، وصلت سيارة طوارئ تحمل رجال الشرطة والطاقم الطبي في بدلات واقية لكامل الجسم.



قام طاقم طبي يرتدون ملابس زرقاء بتغطية جسده ببطانية زرقاء قبل مغادرة سيارة الإسعاف وكدست الشرطة صناديق من الورق المقوى في السوبر ماركت لإخفاء مكان الحادث.



وأعلن مسؤولون في حكومة سنغافورة قرارًا، بأثر فوري، اليوم الجمعة، بوقف إصدار التأشيرات للسائحين الصينيين، وإلغاء التأشيرات التي صدرت بالفعل، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين. حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرغ".



وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي اليوم إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس لمواطنين من سنغافورة، مشيرين إلى أنه ليس هناك أي حالة حرجة ضمن الـ 13 حالة التي تأكد إصابتها حتى الآن.



وأوضح المسؤولون أن سنغافورة ستتخذ تدابير سريعة ضد أي شخص يقوم بنشر أخبار كاذبة.



وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة في بيان اليوم أنه تم إتخاذ إجراءات في ظل تنامي احتمال انتقال عدوى الفيروس القاتل من خلال المسافرين القادمين من مناطق أخرى من الصين.



وأضاف بيان وزارة الصحة أن سنغافورة ستمنع دخول، ومرور، الأشخاص الذين سافروا إلى البر الرئيسي خلال الأسبوعين الماضيين اعتبارًا من الأول من فبراير.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، حالة طوارئ صحية عالمية لمواجهة تفشي الفيروس الجديد.



وأعلنت السلطات الصحية في الصين إصابة 9 آلاف و692 حالة مؤكد بفيروس كورونا على مستوى البلاد بحلول نهاية يوم الخميس بالإضافة إلى وفاة 213 شخصًا.