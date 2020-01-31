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برشلونة يحاول التخلص من نجم الفريق هذا الشتاء

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:23 م
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برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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يحاول مسئولو فريق برشلونة الإسباني التخلص من نجم الفريق خلال الساعات القادمة من فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الاس"، إن البارسا قدم موسى واجيه الظهير الأيمن للفريق كإعارة (بدون خيار شراء) إلى ليجانيس، بحيث يتحمل البارسا كل النفقات، اي لا يقع اي تكلفة على عاتق ديبورتيفو ليجانيس.


وقرر كيكي سيتين مدرب فريق برشلونة عدم الاعتماد على اللاعب السنغالي هذا الموسم خاصة في ظل وجود الثنائي سيرجو روبرتو وسيميدو في هذا المركز.


وأجرى مدرب فريق برشلونة جلسة مغلقة مع موسى واجيه في الساعات الماضية، حيث أبلغه بأنه سيخرج على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات.

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