حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص: الميدالية الذهبية التي تلقيتها أجمل تكريم في حياتي

أعرب الفنان الكبير حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص عن سعادته خلال الحفل الختامى لأول العاب افريقية للاولمبياد الخاص، والتي أقيمت بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد القتاح السيسى وشهدتها دار القوات الجوية بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنه العليا المنظمة للالعاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى للشرق الاوسط وشمال افريقيا وتشارلز نيامبى الرئيس الاقليمى لافريقيا والمهندس هانى محمود متسشار رئيس الوزراء رئيس الاولمبياد الخاص المصرى.

وأكد فهمي، أنه فوجىء بالنداء عليه من مقدم الحفل لكى يعتلى خشبة المسرح بصعود لاعب افريقي من لاعبى الاولمبياد الخاص الذين شاركوا فى الاعاب وقام بخلع ميداليته الذهبية التى حصل عليها وتتويج الفنان الكبير ، وسط حالة من التصفيق والتهليل الشديدين من جميع وفود الدول التى شارك فى الالعاب ، الامر الذى استقبله الفنان الكبير بتأثر شديد .

وعبر الفنان الكبير عن فرحته الغامرة بهذا التكريم ، وانه رغم مسيرته الفنية الطويلة وحصوله على الكثير من الجوائز والتكريمات الا انه يعتبر ان هذا التكريم يحمل طعما ومذاقا خاصا ، ونابعا من القلب وبشكل عفوى ومن لاعب افريقي ، انه انه تعبير صادق عن فرحة جميع اللاعبين بنتلك الالعاب ، وانه قضى الكثير من الاوقات الممتعه خلال جولاته فى ايام الايام وتابع عن قرب العديد من المنافسات والاحداث المصاحبة ، ومن خلال متابعته وعن قرب للعديد من المباريات كان يشعر بروح العزيمة والاصرار لدى جميع اللاعبين ومن مختلف الدول الافريقية ، وانه قد لفت نظرة وانتباهه الروح الرياضية التى ميزت بها المباريات ولم تحدث مشكلة واحدة من اى نوع بين اللاعبين ، وهى روح تمنى ان تنتقل للرياضات الاخرى.