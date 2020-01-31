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كارتيرون: مواجهة أول أغسطس مهمة من أجل تجهيز اللاعبين للسوبر الإفريقي

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:20 م
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كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أهمية مباراة اول أغسطس الانجولي المقرر إقامتها غدا السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالرغم تأهل الزمالك لدور الثمانية.


وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي المنعقد قبل انطلاق المباراة: اعتبر مواجهة أول أغسطس الأنجولي غدا في أنجولا مهمة من أجل تجهيز اللاعبين للسوبر والمباريات المقبلة في الدوري الممتاز وبطولة إفريقيا.

وأضاف كارتيرون : اليوم في أنجولا، أنه لا يفرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي.. مشددا على أن كل اللاعبين في حساباته، بينما من تم إبعاده عن مواجهة أول أغسطس  تتم إراحته حرصا على عدم الإجهاد.

وأوضح كارتيرون أن لاعبي الزمالك يجب أن يفوزوا بكل المباريات بعد مواجهة مازيمبي.. لكن للأسف كان هناك لعب بدون روح فى لقاء وادي دجلة بالدوري لكنني عالجت الموضوع نفسيا بعد المباراة.

كما أشار مدرب الزمالك إلى أن خوض مباراة بطل أنجولا في الثالثة عصرا وسط الرطوبة والحرارة المرتفعة يعتبر قاسيا على اللاعبين، لكنه لا يسوق أعذارا .. موضحا أنه يجب على اللاعبين اللعب في أي مناخ.

وعن عودة الحارس محمود عبدالرحيم جنش للفريق، فقد أعرب كارتيرون عن سعادته بذلك الأمر، معتبرا عودته للزمالك مهمة كونه رمزا وواحدا من أفضل الحراس.. ولاشك في أنه سيكون إضافة للفريق. 

وتابع  كارتيرون حديثه بأنه من المهم جدا أن يكون هناك استشفاء للاعبين حتى يكونوا جاهزين لضغط المباريات محليا وإفريقيا..موضحا أنه حتى يحقق الفريق نتائج فلا بد من مجهود عال من الجميع.. مشددا على أنه لن يقبل بأي استهتار من اللاعبين لأنه حتى يفوز الفريق بالبطولة يجب العمل بقوة من الجهاز الفني واللاعبين.

وأعرب كارتيرون عن استيائه من الحديث مع اي تعادل أو خسارة عن ضرورة وجود مدرب أحمال.. موضحا أن هذا الأمر كان ممكنا من أول الموسم وليس الآن، لأن هناك مباراة كل أربعة ايام ولا نحتاج مدرب أحمال.. لأنني دارس لنظام الاحمال وأقوم بعمل البرنامج وهناك استجابة جيدة من اللاعبين وأي مدرب أحمال سيدخل الجهاز الفني الآن سيقوم بوضع برنامج يربك الفريق.

وختم مدرب الزمالك بأن النادي يمتلك أجهزة التحليل البدني التي تجعلنا نسير بدنيا بشكل طيب.. موضحا أن الفريق يحتاج فقط روحا عاليه وكل مباراة لا بد أن تكون نهائى بطولة.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي غدا السبت على ملعب ١١ نوفمبر في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي.
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