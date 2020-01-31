ماذا تفعل إذا لم تجد تخفيضا حقيقيا بالأوكازيون الشتوي؟ (فيديو)

قال حسن هيكل، أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن المستهلكين أصبحوا أكثر وعيا، وينتظرون فترة الأوكازيون لشراء منتج معين يريدونه، لافتا إلى أن التاجر يحرص على التخلص من باقي البضاعة في نهاية الموسم من خلال الأوكازيون.





وأشار "هيكل"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أن مصر سوق حر، والاشتراك في الأوكازيون اختياري وليس إجباري، منوها بأن المستهلك الذي لم يجد تخفيضا حقيقيا في سعر السلعة في فترة التخفيضات عليه أن يتقدموا بشكوى لإدارة التموين.



