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جيرو يتغيب عن مران الفريق من أجل الرحيل

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:16 م
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جيرو
جيرو
الفجر الرياضي
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قام واحد من نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي بالضغط على إدارة النادي للموافقة على رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جيرو يتغيب عن تدريبات تشيلسي اليوم

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي قد تغيب عن تدريبات فريقه اليوم الجمعة 31 يناير.

سبب غياب جيرو عن تدريبات تشيلسي اليوم

وكشفت التقارير أن جيرو قد تغيب عن تدريبات تشيلسي اليوم ليضغط على النادي من لتوافق إدارة البلوز على رحيله في يناير الجاري.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت أن نادي تشيلسي قرر منع أوليفيه جيرو من الرحيل عن الفريق هذا الشتاء وقرر بقاءه حتى نهاية الموسم ولكن اللاعب رفض ذلك نهائيا وأكد على رغبته النهائية في مغادرة البلوز قبل انتهاء الميركاتو الشتوي.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع جيرو

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع جيرو خلال فترة انتقالات يناير الجارية أبرزها نادي نيوكاسل يونايتد ونادي توتنهام ونادي إنتر ميلان ونادي أولمبيك ليون.

مشاركات جيرو مع تشيلسي هذا الموسم

وقد شارك أوليفيه جيرو في 7 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.
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