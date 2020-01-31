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"الأونروا" تخشى أن تثير خطة الولايات المتحدة للشرق الأوسط العنف

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
منار طارق
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أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم، عن قلقها من أن خطة الولايات المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط سوف تثير مزيدا من العنف، وقالت إنها تطبق إجراءات طارئة لتعزيز الحماية والمساعدة فى المناطق المحتلة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

ولدي سؤال كريستيان سوندرز، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن الخطة الأمريكية التي لن تسمح بحق العودة إلى إسرائيل، قال إن هذا الحق "مكرس في القانون الدولي ومختلف قرارات الجمعية العامة (الأمم المتحدة)".

وقال ساوندرز في مؤتمر صحفي بجنيف "بالتأكيد لدينا مخاوف جدية من أن (الخطة الأمريكية) ستؤدي إلى تصاعد المواجهات والعنف". "يتطلع اللاجئون الفلسطينيون إلينا أيضًا للحصول على الطمأنينة في أوقات كهذه عندما تتعرض حقوقهم وسلامتهم للخطر".

ناشدت الأونروا، التي تقدم خدمات حيوية إلى 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، الجهات المانحة لطلب مبلغ 1.4 مليار دولار هذا العام.

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الكلمات المفتاحية

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خطة الولايات المتحدة للشرق الأوسط

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