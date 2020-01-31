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7000 راكب عالقون على متن باخرة سياحية بعد إصابة صينية بفيرس كورونا

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:16 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن حوالي 66 من البريطانيون من بين 7000 راكب عالقون على متن باخرة سياحية بسبب إنذار حول إصابة سيدة صينية بفيروس كورونا.

ووفقًا للصحيفة، تم عزل السيدة، 54 عامًا، من ماكاو على الساحل الجنوبي للصين، في باخرة "كوستا سميرلدا" بعد أن أصيبت بحمى ومشاكل في التنفس.

كانت السفينة محتجزة في ميناء تشيفيتافيكيا بعد أن نزلت المرأة المصابة بالحمى وذهبت إلى مستشفى السفينة.

ويُعتقد أنها صعدت إلى السفينة في 25 يناير في ميناء سافونا مع شريكها الذي لم يظهر عليه أي أعراض ولم يتم عزله إلا كإجراء وقائي.

وضع الزوجان في الحبس الانفرادي أثناء قيام أطباء من المعهد الوطني الإيطالي للأمراض المعدية بفحصهم لمعرفة ما إذا كان لديهم فيروس كورونا الذي أودى بحياة 212 شخصًا على الأقل في الصين وأصاب آلاف آخرين.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، قرارًا بإعلان حالة الطوارئ الدولية بسبب فيروس كورونا.

وكشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، في أعقاب اجتماع لجنة الطوارئ للمنظمة اليوم الخميس، أن هذا القرار اتخذ على خلفية المعلومات حول انتشار الفيروس في 18 دولة في العالم.

وانخفضت أسعار النفط لتستأنف تراجعها بعد استقرارها لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي ينتشر فيه القلق من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الصين.

بينما أدى ارتفاع فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية إلى تفاقم المعنويات السلبية في السوق.
7000 راكب عالقون على متن باخرة سياحية بعد إصابة صينية بفيرس كورونا
7000 راكب عالقون على متن باخرة سياحية بعد إصابة صينية بفيرس كورونا
7000 راكب عالقون على متن باخرة سياحية بعد إصابة صينية بفيرس كورونا
7000 راكب عالقون على متن باخرة سياحية بعد إصابة صينية بفيرس كورونا
7000 راكب عالقون على متن باخرة سياحية بعد إصابة صينية بفيرس كورونا
7000 راكب عالقون على متن باخرة سياحية بعد إصابة صينية بفيرس كورونا
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لمنظمة الصحة العالمية فيروس كورونا سفينة سياحية حالة طوارئ دولية

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