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توفيق عكاشة: الكتاب المقدس نص على صفقة القرن باستثناء القدس

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:14 م
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
رقية جمال
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عقب الإعلامي توفيق عكاشة، على الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن"، قائلًا: "إن الصراع الموجود حاليًا بين الديانات الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام يشبه صراع أخوة يوسف، الذين كانوا يحاولوا التقرب لأبيهم، فكل ديانة تريد أن تثبت أنهم الأقرب لله". 

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن هذا ما يحدث اليوم، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه ينفذ ويعلن عن ما نص عليه الكتاب المقدس أي ما يؤمن به المسيحيين واليهود، ولا يقدم رؤية خاصة به، مؤكدًا أن "ترامب" تجاوز في ذلك؛ لأن هناك فريق من المسيحيين لا يؤمن بما يؤمن به ترامب؛ لكونه كاثوليكي، والأرثوذوكس لا يؤمنوا بأن القدس تكون تحت القيادة اليهودية، وكذلك المسلمين.

وشدد، على أن "ترامب" أخطأ حينما وصف "صفقة القرن" بالكامل بأنها ما نص عليها الكتاب المقدس، مؤكدًا أن الكتاب المقدس نص على صفقة القرن بالفعل باستثناء القدس، فهناك فرق بين القدس وأورشليم، فمساحة القدس أكبر من أورشليم، وما حدث في القدس موجود بالكتاب المقدس ولكن بنطاق ضيق، موضحًا أن القصة ليست صراع على أرض وإنما صراع بين الأديان.
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الكلمات المفتاحية

صفقه القرن توفيق عكاشة الكتاب المقدس أخبار مصر

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