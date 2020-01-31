توفيق عكاشة: الكتاب المقدس نص على صفقة القرن باستثناء القدس

عقب الإعلامي توفيق عكاشة، على الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن"، قائلًا: "إن الصراع الموجود حاليًا بين الديانات الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام يشبه صراع أخوة يوسف، الذين كانوا يحاولوا التقرب لأبيهم، فكل ديانة تريد أن تثبت أنهم الأقرب لله".





وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن هذا ما يحدث اليوم، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه ينفذ ويعلن عن ما نص عليه الكتاب المقدس أي ما يؤمن به المسيحيين واليهود، ولا يقدم رؤية خاصة به، مؤكدًا أن "ترامب" تجاوز في ذلك؛ لأن هناك فريق من المسيحيين لا يؤمن بما يؤمن به ترامب؛ لكونه كاثوليكي، والأرثوذوكس لا يؤمنوا بأن القدس تكون تحت القيادة اليهودية، وكذلك المسلمين.



