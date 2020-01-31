Advertisements
Advertisements
Advertisements

كل ما تريد معرفته عن "فرانشيسكو ترينكاو" صفقة برشلونة الجديدة

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:43 م
Advertisements
فرانشيسكو ترينكاو صفقة برشلونة
فرانشيسكو ترينكاو صفقة برشلونة
أحمد عصام
Advertisements

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع اللاعب البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو قادما من فريق سبورتنج براجا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم.


ولكن سوف ينضم اللاعب لصفوف برشلونة في نهاية الموسم الجاري، وحرص البارسا على ضم اللاعب البرتغالي منذ الشتاء لعدم المزايدة على سعر الصفقة.


وتعد قيمة صفقة فرانشيسكو ترينكاو هي31 مليون يورو بعقد يمتمد إلى موسم 2025، وقيمة كسر العقد هي 500 مليون يورو، وشارك اللاعب البرتغالي هذا الموسم في 21 مُباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 6 أهداف.


ويلعب صاحب الـ20 عاما في جميع مراكز الهجوم بالخط الأمامي، ويتميز بأنه لاعب سريع ومهاري ولديه رؤوية مُذهلة للتمرير وقدم قوية، كما انه مراوغ بارع مما يُصعب المهمة على الخصم، وشبهه البعض في البرتغال بأنه سيصبح كريستيانو رونالدو الجديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرانشيسكو ترينكاو صفقة برشلونة برشلونة نيوز

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا

منذ 42 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن "رفع أسعار كروت الشحن"

منذ ساعة و نصف

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 5 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 15 ساعة

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مواجهة نارية لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

منذ 40 دقيقة

مفاجأة سعيدة لبرشلونة بعد قرعة كأس إسبانيا

منذ ثلث ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 4 ساعات

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ ساعة و 15 دقيقة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 5 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سبورتنج براجا يمطر شباك بيلينيسيتش بسباعية في الدوري البرتغالي

صفقة تبادلية مفاجأة بين برشلونة وفالنسيا

رسميا.. متصدر الدوري اليوناني يتعاقد مع كوكا

برشلونة يعلن رحيل لاعب جديد

رسميا.. برشلونة يعلن التعاقد مع مهاجم جديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:04 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

01:36 م

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

10:49 ص

عاجل.. نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا

02:09 م

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

09:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status