كل ما تريد معرفته عن "فرانشيسكو ترينكاو" صفقة برشلونة الجديدة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع اللاعب البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو قادما من فريق سبورتنج براجا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم.

ولكن سوف ينضم اللاعب لصفوف برشلونة في نهاية الموسم الجاري، وحرص البارسا على ضم اللاعب البرتغالي منذ الشتاء لعدم المزايدة على سعر الصفقة.

وتعد قيمة صفقة فرانشيسكو ترينكاو هي31 مليون يورو بعقد يمتمد إلى موسم 2025، وقيمة كسر العقد هي 500 مليون يورو، وشارك اللاعب البرتغالي هذا الموسم في 21 مُباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 6 أهداف.





ويلعب صاحب الـ20 عاما في جميع مراكز الهجوم بالخط الأمامي، ويتميز بأنه لاعب سريع ومهاري ولديه رؤوية مُذهلة للتمرير وقدم قوية، كما انه مراوغ بارع مما يُصعب المهمة على الخصم، وشبهه البعض في البرتغال بأنه سيصبح كريستيانو رونالدو الجديد.