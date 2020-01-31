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فايلر ينهي أزمة الشيخ ومفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الهلال

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:42 م
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فايلر
فايلر
محمد الصو
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال مواجهة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

قرر الجهاز الفني استبعاد أحمد الشيخ عن البعثة المغادرة إلى الخرطوم، لأسباب فنية بالإضافة إلى تعرضه للإصابة خلال مران الفريق والذي أقيم أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

وأستقر رينيه، في الاعتماد على خدمات محمد مجدي قفشة كحل بديل عن أحمد الشيخ، بالرغم من استبعاد قفشة من مواجهة النجم الساحلي التونسي، والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بالجولة الخامسة.

وبات يفكر فايلر، جاديًا في الاستفادة من خدمات مجدي قفشة، في تلك المباراة المرتقبة، والتي ستحسم بشكل كبير الفريق المتأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، مساء غدٍ السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط والنجم الساحلي التونسي ثالثًا برصيد 9 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.
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