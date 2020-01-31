Advertisements
Advertisements
Advertisements

LIVE| بث مباشر .. مشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم 2020/1/31 في الدوري السعودي HD

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يحل الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على نظيره أبها اليوم الجمعة 31-1-2020، وذلك لإقامة مباراة قوية بين الفريقان على ملعب مديمة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يقدم موقع الفجر لزواره رابط مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة السعودية الرياضية 1، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها للمعلق مشاري القرني، وتنطلق صافرة البداية بتمام الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يسعى الزعيم السعودي لمواصلة تقديمه للنتائج الإيجابية، إذ يتواجد الفريق بوصافة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة وحيد عن العالمي الذي يحتل الصدارة.

ويمتلك فريق أبها في جعبته 23 نقطة تضعه في المركز الثامن بالجدول.

بطاقة المباراة
المباراة الهلال × أبها
المسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان ( الأسبوع الـ16)
الموعد الجمعة 31 يناير 2020 - الساعة 16:00 بتوقيت السعودية
القناة الناقلة السعودية الرياضية 1
الملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1
Advertisements

أخبار تهمك

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 4 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 16 ساعة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة الا ربع

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سعيدة لبرشلونة بعد قرعة كأس إسبانيا

منذ أقل من نصف ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 6 ساعات

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 15 ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ ساعة و 18 دقيقة

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

منذ 43 دقيقة

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن "رفع أسعار كروت الشحن"

منذ أقل من ساعتين

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:04 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

01:36 م

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

10:49 ص

عاجل.. نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا

02:09 م

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

09:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status