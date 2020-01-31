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كورة لايف - ALHILAL GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الهلال ضد ابها اليوم

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:35 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز مباراة أبها والهلال في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي يوم الجمعة 31 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 6 جمادي الأخر 1441 هجرياً في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

يحتاج الموج الأزرق لحصد الثلاث نقاط من مباراته مع نادي أبها صاحب المركز الثامن ليستكمل مشواره فى المنافسة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد أن فقدها لصالح نادى النصر بفارق نقطة واحدة فقط بعد أن تعادل زعيم أسيا سلبياً مع الشباب في الوقت الذى فاز فيه العالمي على الاتفاق الجولة الماضية من الدوري.

 

يستعد أبها بكل قوة لمواجهة الهلال، ولم ينجح في الفوز على نادي الفيصلي الذى يسبقه بنقطة في ترتيب جدول الدوري، وذلك ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين، وبالتأكيد سيسعى للفوز لرفع رصيدة من النقاط، حيث أنه حقق نتائج جيدة هذا الموسم واستطاع الحصول على 23 نقطة حتى الأن.

 

فهل سيسمح الزعيم أن يسحب النصر البساط من تحت قدميه ويوسع الفارق في النقاط بينهما؟ أم سينجح في تقليص الفارق أوالقفز إلى الصدارة مرة أخري إذا تعثر فارس نجد في هذه الجولة.

 

سيلعب رازفان لوشيسكو بطريقته المعتادة، وسيدفع بالمعيوف في حراسة المرمى وأمامه الشهراني وسو وجحفلي والعليان، وفي الوسط سيتواجد كنو وكويار وأمامهما الدوسري وجيوفينكو وكاريو، وسيقود الهجوم بافيتيمبي جوميس.

 

تشكيل الهلال | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانج هيون سو - مدالله العليان

جوستافو كويار - محمد كنو

سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - أندريه كاريو

بافيتيمبي جوميز

 

 

تشكيل أبها| 4-2-3-1

 

علي محمدي

عمر المزيعل - مهدي تاهرات - أسامة عاشور - خالد الخثلان

أحمد النجعي - كريم العواضي

عمار النجار - صالح آل عباس - عبدالله قبسي

إيما أندريا

ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1
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