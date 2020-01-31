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بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ابها والهلال في الدوري السعودي

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:35 م
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مشاهدة مباراة ابها والهلال في الدوري السعودي
مشاهدة مباراة ابها والهلال في الدوري السعودي
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة ابها والهلال في الدوري السعودي

يستضيف ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز مباراة أبها والهلال في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي يوم الجمعة 31 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 6 جمادي الأخر 1441 هجرياً في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يحتاج الموج الأزرق لحصد الثلاث نقاط من مباراته مع نادي أبها صاحب المركز الثامن ليستكمل مشواره فى المنافسة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد أن فقدها لصالح نادى النصر بفارق نقطة واحدة فقط بعد أن تعادل زعيم أسيا سلبياً مع الشباب في الوقت الذى فاز فيه العالمي على الاتفاق الجولة الماضية من الدوري.

مشاهدة مباراة ابها والهلال في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة ابها والهلال في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة ابها والهلال في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة ابها والهلال في الدوري السعودي

 

يستعد أبها بكل قوة لمواجهة الهلال، ولم ينجح في الفوز على نادي الفيصلي الذى يسبقه بنقطة في ترتيب جدول الدوري، وذلك ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين، وبالتأكيد سيسعى للفوز لرفع رصيدة من النقاط، حيث أنه حقق نتائج جيدة هذا الموسم واستطاع الحصول على 23 نقطة حتى الأن.

ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1
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