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الحكومة توضح حقيقة بيع دجاج نافق إلى المطاعم والفنادق

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:30 م
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رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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انتشرت أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نفوق كميات كبيرة من الدجاج بالمزارع المصرية، وبيعها بالمطاعم والفنادق المصرية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع دواجن نافقة بالمطاعم والفنادق المصرية، وأن جميع الدواجن المتداولة بالسوق المحلي آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقالت الوزارة: إن جميع التوريدات الغذائية للقطاع السياحي يتم فحصها وتحليل عينات منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك إجراء عمليات رقابة ومتابعة دورية على المحال ومخازن ثلاجات الدواجن كافة بالأسواق؛ للتأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة.

وأردفت أنه في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، يتم فحص الطيور بالمزارع قبل البيع والتصريح بالنقل بعد التأكد من سلامتها، وشن حملات رقابة دورية على المطاعم والفنادق كافة؛ للتأكد من مدى التزامها بقواعد الأمن الغذائي والصحي.

ولفتت إلى أنه تم توفير أراضٍ بنظام حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين على التوسع في مجال إنتاج الدواجن لزيادة حجم الإنتاج الذي تخطى المليار طائر سنويًا.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
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الكلمات المفتاحية

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء الوزراء الحكومة أخبار الحكومة

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