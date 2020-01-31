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دوري بلس .. مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر لايف اليوم الجمعة 31-1-2020 DAWRI PLUS

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:33 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواجه  فريق الهلال منافسه فريق أبها اليوم الجمعة، بالمباراة التي تجمع بينهما في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويلتقي الهلال وأبها علي أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن لقاءات الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بينما يمتلك أبها 23 نقطة في المركز الثامن بجدول المسابقة.

موعد مباراة الهلال وأبها اليوم
ويلتقي فريق الهلال نظيره أبها اليوم الجمعة فى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت الرياض.

القناة الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي
وتنقل مباراة الهلال وأبها فى الجولة الـ16 من الدوري السعودي، عبر قناة KSA Sports 1 HD.
ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1
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