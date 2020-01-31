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رسميا.. برشلونة يعلن التعاقد مع مهاجم جديد

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:30 م
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فرانشيسكو ترينكاو مهاجم نادي سبورتينج براجا
فرانشيسكو ترينكاو مهاجم نادي سبورتينج براجا
حسام مجدي
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تعاقد نادي برشلونة الإسباني رسميا مع مهاجم جديد سينضم للفريق خلال الفترة القادمة.

برشلونة يتعاقد مع مهاجم براجا

وأعلن نادي برشلونة اليوم الجمعة 31 يناير رسميا التعاقد مع البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو مهاجم نادي سبورتينج براجا البرتغالي لينضم إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف نادي برشلونة عن تعاقد مع ترينكاو عبر بيان رسمي جاء نصه كالآتي: "تم الاتفاق مع سبورتنج براجا على ضم فرانسيسكو ترينكاو، على أن ينتقل اللاعب إلى صفوف برشلونة في صيف 2020".

التفاصيل المالية لانضمام ترينكاو إلى برشلونة

ولم كشف نادي برشلونة عن أي تفاصيل مالية تخص انتقال فرانشيسكو ترينكاو إلى النادي الإسباني في الصيف القادم.

ولكن حسب ما نشرته التقارير الصحفية الإسبانية فإن صفقة انضمام ترينكاو إلى نادي برشلونة ستكلف البارسا حوالي 30 مليون يورو.

يذكر أن نادي برشلونة كان قد أعلن أنه لن يتعاقد مع أي مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولكنه أنهى الاتفاق مع تيرنكاو لينضم إلى النادي في الصيف خوفا من أن يخطفه أي نادي أخر خاصة وأنه كان هناك صراع بين العديد من الأندية لضم اللاعب.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 43 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها البارسا حتى الآن في بطولة الدوري.
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فرانشيسكو ترينكاو مهاجم نادي سبورتينج براجا البرتغالي رورديجو برشلونة برشلونة

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