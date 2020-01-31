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الأردن تخفض أسعار البنزين والديزل لشهر فبراير

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:27 م
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أسعار البنزين
أسعار البنزين
وكالات
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أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الجمعة، عن تخفيض أسعار المشتقات النفطية المحلية لشهر فبراير .

وبحسب القرار انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر فبراير بمقدار 10 فلسات ليصبح 775 فلسا للتر بدلاً من 785 فلسا للتر، وسعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 1000 فلس للتر بدلا من 1015 فلسا للتر، وسعر الديزل بمقدار 10 فلسات للتر ليصبح 605 فلسات للتر بدلا من 615 فلسا للتر، في حين تم الابقاء على سعر الكاز عند 595 فلسا للتر، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بتراء".

كما قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

جاء ذلك خلال اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1إلى 29 فبراير المقبل، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا نسبيا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر يناير.

يشار الى أن معدل سعر خام برنت انخفض من 67 دولارا للبرميل لشهر ديسمبر من العام الماضي الى 63.8 دولار للبرميل في شهر يناير من العام الحالي.
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الكلمات المفتاحية

لجنة تسعير المشتقات النفطية سعر الكاز سعر الديزل سعر البنزين أسعار النفط

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