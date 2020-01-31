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عاجل.. العثور على 5 جثث داخل شقة في الجيزة

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:28 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثث 5 عمال داخل شقة سكنية بالجيزة.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطار من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثث 5 عمال، داخل شقة سكنية بعقار تحت الإنشاء بالجيزة.

على الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.
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الكلمات المفتاحية

جثة النيابة العامة المباحث الجنائية الفجر الجيزة أمن الجيزة

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