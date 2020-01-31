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أهالى المنيا يستقبلون وزير السياحة والآثار بالبقيع الثاني

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:23 م
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الاستقبال
الاستقبال
حسام زيدان - المنيا
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استقبل الآلاف من أهالى محافظة المنيا وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني أثناء زيارته لمنطقة آثار البهنسا والمعروفة بالبقيع الثاني.

وتمثل منطقة البهنسا بما تضم من أضرحة لآل البيت وللصحابة وكبار العلماء نقطة جذب سياحية كبيرة محليًا وعالميًا حيث يأتيها الكثير من السائحين سواء عرب أو من شرق آسيا.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بزيارة الوزير حيث أن مطلب ترميم وصيانة منطقة آثار البهنسا يعد مطلبًا شعبيًا لأهالي المنيا، حيث وجه العناني بسرعة بدء الترميم والتطوير وصيانة 18 قبة مسجلة بعداد الآثار والتي ستتكلف مبدئيًا مبلغ 40 مليون دولار، وسوف تبدأ الأعمال خلال 15 يومًا.

وشهد الجولة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، وسلامة زهران مدير عام آثار البهنسا.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والأثار منطقة البهنسا محافظة المنيا البقيع الثاني

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