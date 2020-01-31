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بسبب فيرس كورونا.. طائرة ألمانية تتوجه لمدينة "ووهان" الصينية لإجلاء مواطنيها

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن طائرة عسكرية ألمانية غادرت مدينة "كولونيا" متوجهة إلى مدينة "ووهان" الصينية في مهمة لإجلاء أكثر من 100 شخص بينهم العشرات من المواطنين الألمان.

وأضاف "ماس"، اليوم الجمعة، إن الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم سيعودون إلى ألمانيا غدا السبت حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي بأحد المواقع العسكرية لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الطائرة ستسلم مساعدات للسلطات الصينية بما في ذلك 10 آلاف بدلة واقية، حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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