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طائرة خاصة.. سلاح الزمالك في ربع نهائي افريقيا
الجمعة 31/يناير/2020 - 02:20 م
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هاني عصام
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يفكر مسئولو نادي الزمالك في تخصيص طائرة لرحلات الفريق الافريقية خلال الفترة المقبلة بعد التأهل للدور ربع النهائي من مشوار دوري الأبطال.
وحجز الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقة العبور للدور ربع النهائي من المجموعة الأولى.
ويلتقي الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي غدًا السبت في لقاء تحصيل حاصل ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات الافريقي.
وجاء تفكير إدارة الزمالك في الاعتماد على طائرة خاصة بداية من دور المجموعات لإراحة لاعبي الفريق بشكل أكبر في الفترة المقبلة خاصة أن الزمالك مقبل على ضغط لقاءات على كافة المستويات.
ويعلم مسئولو الزمالك أن توفير طائرة خاصة سيسهل من مهمة اللاعبين بشكل كبير وتجنب الإرهاق والإجهاد لهم.
وحجز الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقة العبور للدور ربع النهائي من المجموعة الأولى.
ويلتقي الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي غدًا السبت في لقاء تحصيل حاصل ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات الافريقي.
وجاء تفكير إدارة الزمالك في الاعتماد على طائرة خاصة بداية من دور المجموعات لإراحة لاعبي الفريق بشكل أكبر في الفترة المقبلة خاصة أن الزمالك مقبل على ضغط لقاءات على كافة المستويات.
ويعلم مسئولو الزمالك أن توفير طائرة خاصة سيسهل من مهمة اللاعبين بشكل كبير وتجنب الإرهاق والإجهاد لهم.
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