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عاجل.. برشلونة يصطدم بأتلتيك بيلباو في ربع نهائي كأس إسبانيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:14 م
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بوابة الفجر
حسن موسى
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أجريت اليوم الجمعة، قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس ملك إسبانيا الذي ينطلق يوم 5 فبراير المقبل بوجود برشلونة وريال مدريد وفالنسيا.

 

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية لفريق برشلونة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

 

ويلتقي برشلونة مع نظيره فريق أتلتيك بيلباو الذي يحتل المركز التاسع حاليا بالدوري الإسباني برصيد 31 نقطة في مباراة صعبة للفريق الكاتالوني.

 

ومن المقرر أن تلعب المباراة على ملعب أتلتيك بيلباو خلال الأسبوع المقبل.


نتائج القرعة كاملة


ريال مدريد وريال سوسيداد

اتلتيك بيلباو وبرشلونة

غرناطة وفالنسيا

ميرانديس وفياريا

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