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إختناق 30 عاملة بأحد مصانع كوابل السيارات في ماطر
الجمعة 31/يناير/2020 - 02:07 م
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مروى الجلاصي
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أصيبت حوالي 30 عاملة بأحد المصانع المختصة في صناعة كوابل السيارات بماطر، صباح اليوم الجمعة 31 جانفي 2020، بحالات إغماء بسبب استنشاق مادة سائلة تستعمل في تنظيف وتلميع الأرضيات.
وقد تم نقل العاملات إلى المستشفى المحلي في الجهة بعد تعرضهن إلى الاختناق، حيث أن حالتهنّ حاليا مستقرة ولا تدعو للقلق.
ويرجّح أن يكون سبب الاختناق الطلاء المستخدم في أشغال داخل المصنع، والذي تم الإذن بتحليله بعد فتح تحقيق في الحادثة.
وأشارت بعض المصادر، إلى أن مصنع صناعة كوابل السيارات الموجود بجهة ماطر التابعة لولاية بنزرت، قد عاد للعمل بطريقة طبيعية بعد إزالة الآثار الجانبية للمادة السائلة.
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