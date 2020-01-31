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كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك برسالة خاصة

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:14 م
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كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على ضرورة التركيز التام في مباراة أول أغسطس الأنجولي بدوري أبطال افريقيا للحصول على فرصتهم وجدارتهم بالتواجد في اللقاءات المقبلة.

ويواجه الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي عصر الغد ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأوضح كارتيرون للاعبيه أن أي لاعب عليه أن يستغل الفرصة في مواجهة الغد من أجل إثبات نفسه وبقائه في التشكيل الأساسي في الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة عدم الاستهتار أو التهاون والتركيز التام، وأكد أن الفريق رغم ضمان تأهله الدور التالي من البطولة لكن الأهم هو الجدية الكاملة من أجل تحقيق الانتصار.
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