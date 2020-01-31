Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. مواجهة نارية لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسن موسى
Advertisements

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس ملك إسبانيا الذي ينطلق يوم 5 فبراير المقبل بوجود برشلونة وريال مدريد وفالنسيا.


وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية لفريق ريال مدريد في الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

 

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره فريق ريال سوسيداد الذي يحتل المركز السادس حاليا في الدوري الإسباني في مباراة صعبة للفريق الملكي.


وتقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو الأسبوع المقبل.


نتائج القرعة


ريال مدريد وريال سوسيداد

اتلتيك بيلباو وبرشلونة

غرناطة وفالنسيا

ميرانديس وفياريا

Advertisements

أخبار تهمك

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 5 ساعات

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 15 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مواجهة نارية لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

منذ نصف ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 15 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن "رفع أسعار كروت الشحن"

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 5 ساعات

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 15 ساعة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا

منذ نصف ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 6 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 4 ساعات

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:04 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

عاجل.. نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا

02:09 م

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

10:49 ص

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

01:36 م

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

09:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status