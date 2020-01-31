عاجل.. مواجهة نارية لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس ملك إسبانيا الذي ينطلق يوم 5 فبراير المقبل بوجود برشلونة وريال مدريد وفالنسيا.





وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية لفريق ريال مدريد في الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره فريق ريال سوسيداد الذي يحتل المركز السادس حاليا في الدوري الإسباني في مباراة صعبة للفريق الملكي.





وتقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو الأسبوع المقبل.





نتائج القرعة





ريال مدريد وريال سوسيداد

اتلتيك بيلباو وبرشلونة

غرناطة وفالنسيا