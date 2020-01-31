أستاذ اقتصاد: توفير 700 ألف فرصة عمل ضمن برنامج "مشروعك"

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن هناك تنمية حقيقية من خلال مؤشرات ملموسة للمواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية وحدها قامت بتمويل 134 مشروع بـ 12.3 مليار جنيه، وساهمت في توفير 700 ألف فرصة عمل ضمن برنامج "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وأوضح "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن هناك نحو 5.5 مليار جنيه تم إنفاقهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم في توفير 600 ألف فرصة عمل، فضلًا عن مجهودات وزارة الاستثمار التي تمثل الجناح الثاني من جناحي التنمية للاقتصاد المصري.



