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"أسطورة ماشية باكستاح".. محمد رمضان في أحدث ظهور له

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:24 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وعلق" رمضان" قائلاً:" إبدء من إفريقيا" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره، وكان من أبرز التعليقات على صورتها:"أسطورة ماشية بإكستاح" .



أغنية" كازانوفا"

طرح الفنان محمد رمضان أغنية "كازانوفا" منذ أيام، على طريقة الفيديو كليب، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يويتوب"، والذي تعاون من خلالها مع المخرج كريم الحسيني.

من جانب آخر، يعكف رمضان على تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني البرنس، ولقد انتهى من تصوير بعضها ويعتبر ثاني تعاون بينه وبين المخرج محمد سامي بعدما تعاونا في الأسطورة.


ويضم البرنس نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.
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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان كازنوفا

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