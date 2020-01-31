متخصص ليبي: ما يحدث في طرابلس مقدمة لغزو تركي (فيديو)

قال محمد مصطفى، المتخصص في الشأن الليبي، إن ما يحدث في العاصمة الليبية طرابلس، هو مقدمة لغزو تركي على الأراضي الليبية، موضحا أن ما تم خلال الـ 48 ساعة الماضية هو تشكيل رأس جسر لقوات الاحتلال التركية التي ستصل تباعا إلى ليبيا إلا إذا كان هناك موقف حاسم من الجيش الليبي.





وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن تركيا بصدد إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا ستحتوي على غرف عمليات مؤمنة لتأمين تشغيل الطائرات المسيرة، معلقا: "نحن أمام غزو تركي".



