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بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة في فندق الإقامة بأنجولا

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:10 م
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بوابة الفجر
رامي بشاي
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قامت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى أنجولا بأداء صلاة الجمعه باحدى قاعات فندق فيكتوريا جاردن الذي تقيم فيه البعثة بالعاصمة الأنجولية لواندا.

 والقى مصطفي عبده اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالجهاز الفني للفريق خطبة الجمعة وكان موضوعها عن أفضل الأعمال إلى الله .. كما قام بامامه المصلين في الصلاة.

 ويؤدي بالزمالك تدريبه الأخير في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم على ملعب ١١ نوفمبر، المقرر إقامة مباراه الابيض غدا أمام أول أغسطس الانجولي في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي عليه.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٨ نقاط، حيث فاز الابيض في مواجهتين وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وحيد.


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