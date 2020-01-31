كاتب يمني يكشف بعض مؤامرات حزب الإصلاح مع مليشيا الحوثي

أعلن وضاح بن عطية الكاتب الصحفي اليمني، اليوم الجمعة، بعض مؤامرات حزب الإصلاح الإخواني مع مليشيات الحوثي.





وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أثاروا الفوضى وبرروا اغتيال كوادر المقاومة، التي لا تواليهم وأعدموا من يرفض ينفذ أجندتهم من أئمة المساجد ثم اتهموا الإمارات".





وأضاف: "أعلنوا الحرب وسخروا إمكانيات وقدرات الشرعية ضد كل القوى التي تشارك وتنسق مع الإمارات في الحرب ضد الحوثي وضد الإرهاب".



