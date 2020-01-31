Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاتب يمني يكشف بعض مؤامرات حزب الإصلاح مع مليشيا الحوثي

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:08 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
وكالات
Advertisements
أعلن وضاح بن عطية الكاتب الصحفي اليمني، اليوم الجمعة، بعض مؤامرات حزب الإصلاح الإخواني مع مليشيات الحوثي.

وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أثاروا الفوضى وبرروا اغتيال كوادر المقاومة، التي لا تواليهم وأعدموا من يرفض ينفذ أجندتهم من أئمة المساجد ثم اتهموا الإمارات".

وأضاف: "أعلنوا الحرب وسخروا إمكانيات وقدرات الشرعية ضد كل القوى التي تشارك وتنسق مع الإمارات في الحرب ضد الحوثي وضد الإرهاب".

Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 5 ساعات

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 4 ساعات

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ ساعتين و 53 دقيقة

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 15 ساعة

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 15 ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. مواجهة نارية لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

منذ نصف ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن "رفع أسعار كروت الشحن"

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا

منذ نصف ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 6 ساعات

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 4 ساعات

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 15 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:04 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

عاجل.. نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا

02:09 م

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

10:49 ص

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

01:36 م

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

09:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status