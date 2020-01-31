الفخفاخ: "ماناش في عركة"..

أكد المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، في رده على وصفه بـ"وزير أول لدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد"، أن هناك تكاملا بينه وبين رئيس الجمهورية، وأنه "سعيد بهذا الانسجام".





وأضاف الفخفاخ في ذات الصدد، "ماناش في عركة"، مؤكدا أنه يسعى إلى بناء نفس الثقة والتناغم مع البرلمان.





كما أعلن أنه طلب من الأحزاب السياسية تقديم مقترحاتها من الأسماء، وأنه يرغب أن تشارك قيادات الأحزاب في مناصب وزارية حتى يتحملوا معه المسؤولية.





ويذكر بأن إلياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة، قد أكّد خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 31 جانفي 2020، أنه سينطلق في تشكيل الحكومة في الأسبوع القادم، كمرحلة ثالثة بعد وضع وثيقة تعاقدية والمصادقة عليها غدا من طرف كل الأحزاب والأطراف السياسية المشاركة.