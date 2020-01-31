كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك أمام أول أغسطس



ويحل الزمالك ضيفًا على بطل أنجولا عصر الغد ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك على ضرورة التركيز التام وعدم الخروج بأي خسائر في مواجهة الغد خاصة أن اللقاء تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل للدور التالي من مشوار بطولة دوري أبطال افريقيا.



وأشار للاعبيه إلى أن الأهم عدم إيقاف أي لاعب في الدور ربع أو نصف النهائي من مشوار دوري أبطال افريقيا والاستفادة من كل العناصر في المواجهات المقبلة.

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على ضرورة عدم الحصول على إنذارات في لقاء أول أغسطس الأنجولي غدًا السبت بدوري أبطال افريقيا.