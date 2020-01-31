وكيلة "صحة كفرالشيخ": جار سد عجز طواقم التمريض

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ: إنها ناقشت حل المشاكل الصحية مع عدد من أعضاء مجلس النواب، وإزالة المعوقات التي تواجه الخدمة الصحية، والتي على رأسها إعادة توزيع التمريض وسد العجز بالمستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك الأطباء والصيادلة والأسنان.



وأضافت أن تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين هو الهدف الأول لها منذ توليها المنصب، وكذلك حل مشاكل الشئون الصحية ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها.



ورصد موقع بوابة "الفجر"، أول أمس الأربعاء، عجزا بطواقم التمريض في مستشفيات كفرالشيخ، فضلا عن سوء التوزيع، ما يؤدي إلى أزمة في القطاع الطبي، في تقرير بعنوان "نقص طواقم التمريض شبح يهدد مستشفيات كفرالشيخ".