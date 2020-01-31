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"الزعيم الصغير".. شاهد هدية الأردن لمحمد إمام (صور)

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:10 م
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محمد إمام
محمد إمام
رباب مصطفي
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وجه الفنان محمد إمام، كل الشكر لشعب الأردن علي حسن ضيافتهم واستقبالهم له أثناء مشاهدة عرض فيلمه الجديد" لص بغداد" وبمشاركة جمهوره في الأردن، ليكون الأردن ثاني البلاد بعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي زارها لمشاركة جمهوره أثناء عرض فيلمه الجديد" لص بغداد".

حيث أعطى جمهور الفنان محمد إمام، هدية تلقاها منهم، وهي حظاظة جلد أسود، وقام بنشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" .


وعلق" إمام" قائلاً:"شكرا علي الهدية الجميلة وعلي حسن الضيافة.. الأردن"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره.

فيلم" لص بغداد"

شارك الفنان محمد إمام في بطولة فيلم" لص بغداد" وشارك أيضاً في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، وتدور أحداثه حول إطار الاكشن .
"الزعيم الصغير".. شاهد هدية الأردن لمحمد إمام (صور)
"الزعيم الصغير".. شاهد هدية الأردن لمحمد إمام (صور)
"الزعيم الصغير".. شاهد هدية الأردن لمحمد إمام (صور)
"الزعيم الصغير".. شاهد هدية الأردن لمحمد إمام (صور)
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