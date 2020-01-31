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(نظام التابلت/tablet) النتيجة ظهرت on line | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس والاسم الترم الاول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم thanwya.emis.gov.eg

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:15 م
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نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس
نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس
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(نظام التابلت/tablet) النتيجة ظهرت on line | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس والاسم الترم الاول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم thanwya.emis.gov.eg 


تقدم لكم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط الحصول على نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس والاسم الترم الاول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم thanwya.emis.gov.eg، ويترقب الآلاف من طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي موعد ظهور النتيجة بفارغ الصبر عقب نهاية الامتحانات طبقًا للنظام الحديث "التابلت"، والذي طبقه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من 3 سنوات ببعض المحافظات، وأثبت هذا النظام نجاحه لتطوير منظومة التعليم بمصر بالصف الأول الثانوي وأيضًا بالصف الثاني الثانوي قد تم اختبارهم بالتابلت open book للنهوض بعقلية الطلاب.


وكانت امتحانات الصف الاول الثانوي قد بدأت في 11 يناير 2020، بمادة اللغة العربية، وانتهت يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر، بمادة الكيمياء.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، فيما سيتم الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يتم إرسال جميع درجات الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي إلى الوزارة، لرصد وجمع الدرجات، ومن ثم يتم إرسالها إلى المديريات مرة أخرى، والإعلان سيتم من خلال المدرسة، وستصبح نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس والاسم الترم الاول متاحة للجميع.


ومن جانبها، حذرت الوزارة مديريات التعليم بالمحافظات وكنترولات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الثانوية المعدلة، من إعلان نتائج تتعلق بامتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى قبل الموعد الرسمى لإعلان النتيجة.

وشددت الوزارة على مديري المدارس الثانوية بسرعة تحديد مسئول رصد الدرجات من العاملين بلجان النظام والمراقبة المختصة، لاستلام كلمة السر واسم المستخدم من خلال صحيفة الأحوال الخاصة به والبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين قاموا بآداء الامتحان ورقيا بالصفين الأول والثاني الثانوي، وتم الانتهاء من تقدير درجاتهم.


نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس والاسم الترم الاول
يبحث طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي 2020 وأولياء أمورهم عن نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس والاسم الترم الاول، التي من المنتظر إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة أونلاين، وذلك عبر رسالة نصية لجميع الطلاب على التابلت الخاص به بالنجاح وتم انتقاله للمرحلة القادمة أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس والاسم الترم الاول
ننشر لكم اليوم رابط نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس والاسم الترم الاول للاستعلام ومعرفة نتيجتكم عقب اعتمادها رسميًا بجميع محافظات الجمهورية، ويمكنكم معرفة النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).




(نظام التابلت/tablet) النتيجة ظهرت on line | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس والاسم الترم الاول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم thanwya.emis.gov.eg 


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