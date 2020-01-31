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عاجل.. رسميًا زيدان يحسم مصير جاريث بيل مع ريال مدريد

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:07 م
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جاريث بيل
جاريث بيل
مصطفي صابر
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حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني موقف الويلزي جاريث بيل مع الفريق الملكي بشأن الرحيل أو البقاء.

واكد زيدان على أنه لا يفكر في مغادرة جاريث بيل للنادي ريال مدريد قبل غلق الانتقالات الشتوية والتي من المقرر أن تنتهي مساء اليوم.

كان مستقبل بيل موضوعًا منتظمًا للمضاربة خلال الانتقالات الشتوية ، وتشير التقارير في وقت سابق اليوم إلى أن توتنهام هوتسبير ، النادي السابق ، حقق اختراقًا كبيرًا في المحادثات حول عودة محتملة للجناح.

ومع ذلك ، نفى زيدان هذه الشائعات بسرعة ، وأصر على أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لا يزال جزءًا من خططه للنصف الثاني من الموسم.

وقال المدرب الفرنسي زيدان للصحفيين عندما سئل عن مغادرته: "جاريث موجود معنا وأنا أعتمد عليه ، أنا لا أفكر في رحيله".

انضم بيل إلى مدريد من توتنهام مقابل صفقة عالية بلغت 85 مليون جنيه إسترليني في عام 2013 ، ومنذ ذلك الحين سجل 105 هدفًا في 246 مباراة مع النادي الملكي.

أمضى ويلز الدولي ستة مواسم كلاعبًا في توتنهام ، حيث سجل 55 هدفًا في 203 ألعاب وفاز بجائزة لاعب العام مرتين.

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد جاريث بيل النادي الملكي

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