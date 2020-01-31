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بسبب فيرس كورونا.. باكستان توقف الرحلات الجوية من وإلى الصين

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:03 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قال مسؤول بالطيران المدني في باكستان اليوم الجمعة، إن السلطات علقت الرحلات الجوية من وإلى الصين بأثر فوري، وذلك بعد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد، وإعلان منظمة الصحة حالة طوارئ عالمية.

وقال عبد الستار خوخار: "علقنا الرحلات إلى الصين حتى الثاني من فبراير"، مضيفاً أن السلطات ستراجع الموقف بعد ذلك التاريخ.

وعلقت عدة شركات الطيران الرحلات إلى الصين بسبب التحذيرات من الفيروس.

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