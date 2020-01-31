كول كورة مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الاتحاد

لا زال الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد يبحث عن استعادة توازنه ونغمة الانتصارات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يحل ضيفا على الرائد ضمن مباريات الجولة 16.





وكان الاتحاد بقيادة مدربه الهولندي ، تين كات ، قد تلقى ضربة موجعة بعد تأكد غياب التونسي ، أنيس البدري ، عن مباراة الرائد بعد الاصابة التي تعرض لها في التدريبات وعلى أثرها سيغيب لمدة 3 أسابيع.









وعلى مدار 5 مباريات سابقة ، فشل الاتحاد في تحقيق الفوز ، منذ آخر انتصار الذي جاء على حساب ، الاتفاق في الجولة 10.





وبعدها خسر أمام الفيصلي والفيحاء وتعادل أمام الفتح والنصر والعدالة ، لينهي النصف الأول من دوري المحترفين في المركز 12 برصيد 14 نقطة.





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ومن المقرر ان تقام مباراة الرائد والاتحاد مساء يوم الجمعة في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.





الاتحاد الرائد الساعة 7.15 علي قناة 5