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رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد بث مباشر اليوم الاتحاد والرائد KORA LIVE

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:00 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وفي نفس اليوم ، ستقام مباراة بين الحزم والتعاون في تمام الساعة 18:12 بتوقيت مكة المكرمة ، على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الثانية HD.

يملك الحزم 15 نقطة تضعه في المركز الـ13، حيث كان آخر فوز حققه على حساب ضيفه الأهلي في الجولة الثامنة، أما التعاون ، يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة  

يلتقي فريق اتحاد جدة نظيره الرائد اليوم الجمعة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الاتحاد والرائد على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، ضمن مواجهات الأسبوع الـ16 من الدوري السعودي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة بينما يقع الرائد في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد والرائد اليوم
تقام مباراة الاتحاد والعدالة اليوم السبت في تمام الساعة 7:15 مساءاً بتوقيت القاهرة و8:15  بتوقيت الرياض.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد والرائد ضمن مباريات الدوري السعودي عبر قناة KSA Sports 1 HD.
الاتحاد الرائد الساعة 7.15 علي قناة 5
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