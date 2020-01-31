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فيروس كورونا.. إيطاليا تناقش إعلان حالة طوارئ بعد تأكيد أول إصابتين

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
منار طارق
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قال بيان لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن تناقش الحكومة الإيطالية الإعلان عن حالة الطوارئ الوطنية بعد تأكيد اصابة أول حالتين من فيروس كورونا الجديد في البلاد منذ تفشي المرض في الصين، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

في وقت متأخر يوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أنه أصيب اثنين من السياح الصينيين الذين كانوا يزورون إيطاليا بالفيروس، مضيفًا أن الحكومة قررت إغلاق حركة النقل الجوي من وإلى الصين.

قالت هيئة الطيران المدني الإيطالية ENAC اليوم الجمعة، إن جميع الرحلات الجوية بين الصين وإيطاليا قد تم تعليقها حتى إشعار آخر بناء على طلب من السلطات الصحية.

تم السماح للرحلات التي كانت قد أقلعت بالفعل عندما صدر الإشعار بالهبوط في ميلانو وروما، حيث سيتم فحص الركاب وسيتمكنون من المغادرة مرة أخرى كما هو مخطط لها.

وقد تم وضع السائحين الصينيين في وحدة عزل بمعهد سبالانزاني في روما، وهو مركز متخصص في الأمراض المعدية والفيروسات، بينما تحاول السلطات تجميع مسار رحلتهم عبر إيطاليا.

و علي صعيد اخر، حذرت الولايات المتحدة الأمريكيين من السفر إلى الصين حيث وصل عدد الوفيات بسبب فيروس جديد إلى 213 شخص اليوم الجمعة وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.

استقرت أسواق الأسهم قليلًا بعد أن أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود الصين لاحتواء الفيروس، بعد تراجعها في اليوم السابق بسبب ارتفاع عدد القتلى في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في نصيحة سفر جديدة على موقعها على الإنترنت "لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي تم تحديده لأول مرة في ووهان"، مما رفع التحذير من الصين إلى نفس مستوى أفغانستان والعراق.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للبرلمان إن الحكومة قررت رفع المستوى الاستشاري للأمراض المعدية للصين، وحث المواطنين على تجنب الرحلات غير العاجلة.

تعد المشورة التي قدمتها اليابان لمقاطعة هوبى بوسط الصين، وعاصمتها ووهان، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر، أعلى بمستوى واحد، حيث تنصح المواطنين بعدم السفر إلى هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ردًا على إعلان منظمة الصحة العالمية، إن الصين اتخذت " إجراءات وقاية وسيطرة أكثر شمولًا وصرامة"، رغم عدم تعليق بكين على تحذير السفر الأمريكي.

وقال هوا تشونينج في بيان "لدينا ثقة كاملة وقدرة على الفوز في هذه المعركة."

وأثنى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على الصين لجهودها وقال إن منظمة الصحة العالمية لا توصي بفرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين.

وقال إنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ العالمية بسبب خطر انتشار الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية، مضيفًا "يجب أن نتحرك الآن".

وقالت السلطات الصحية الصينية إن عدد الإصابات ارتفع إلى 6962 يوم الخميس. لم تحدث أية وفيات خارج الصين، رغم أنه تم الإبلاغ عن 129 حالة في 22 دولة ومنطقة أخرى، منها ثماني حالات انتقال للإنسان في أربع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا.
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الكلمات المفتاحية

لمنظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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