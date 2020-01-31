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مفاجأة مدوية.. توتنهام يقترب من خطف نجم الريال في الميركاتو الشتوي

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:55 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت صحيفة (التايمز) البريطانية، عن مفاجأة مدوية بشأن توتنهام الإنجليزي ونجم ريال مدريد الجناح الويلزي جاريث بيل.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن بيل اقترب كثيرا من العودة إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي مرة أخرى.

وتابعت الصحيفة، توتنهام قطع شوطًا طويلًا في المفاوضات مع الريال من أجل استعادة خدمات صاحب الـ 30 عامًا قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية.

وأكملت الصحيفة، أن توتنهام يجري مفاوضات متقدمة جدًا مع بيل وريال مدريد، وواثق في أنه سيتوصل إلى اتفاق نهائي لإغلاق الصفقة اليوم.

وأشارت الصحيفة، أن دانييل ليفي، رئيس نادي شمال لندن، كان قد عقد اجتماعًا في وقت سابق مع نظيره في لوس بلانكوس، فلورنتينو بيريز، من أجل التفاوض بشأن بيل.

الجدير بالذكر أن بيل رحل عن توتنهام صوب ريال مدريد في صيف 2013 مقابل 85 مليون جنيه إسترليني
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