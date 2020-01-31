Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الأوقاف: الرسول أعطى لنا إشارات لخدمة ذوي الهمم

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن علو الهمة جزء من الشعور بالوطنية، موضحا أن خدمة الوطن والمجتمعات من أعلى درجات الهمة.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة في المسجد الجامع بأسوان، اليوم الجمعة، إلى أن الدين الإسلامي دين همة، مضيفا: "ديننا وجينتنا وتاريخنا يطلب مننا أن نكون أصحاب همة عالية"، منوها بأن الرسول –صل الله عليه وسلم- أعطى لنا إشارات لخدمة ذوي الهمم.

وقد حددت وزارة الأوقاف موضوع "علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة"، ليكون موضوع خطبة اليوم، مشددة على الأئمة الالتزام به، والاتزام بضابط الوقت من "15 - 20" دقيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف ذوي الهمم الإسلام أخبار مصر

أخبار تهمك

حسن شحاتة يوجه رسالة لحسام البدري

منذ حوالي 3 ساعات

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 14 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يقترب من حسم صفقة جديدة قبل انتهاء الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 14 ساعة

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 4 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 14 ساعة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تعلق على "إغلاق المطاعم الصينية في مصر بسبب كورونا"

منذ ساعتين

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ ساعة و نصف

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان"جوهر الإسلام ورسالته السمحة"

"الأوقاف": خطبة الجمعة بعنوان "النبي محمد من الميلاد إلي البعثة"

"خيرية الأمة وخيرية نبيها" عنوان خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف: النظافة والجمال من سمات المجتمع المتحضر موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "اغتنام الطاعات والخيرات"

الأوقاف: "الدخول في معية الله" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:36 ص

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

10:49 ص

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

09:21 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

12:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status