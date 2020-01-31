وزير الأوقاف: الرسول أعطى لنا إشارات لخدمة ذوي الهمم

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن علو الهمة جزء من الشعور بالوطنية، موضحا أن خدمة الوطن والمجتمعات من أعلى درجات الهمة.





وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة في المسجد الجامع بأسوان، اليوم الجمعة، إلى أن الدين الإسلامي دين همة، مضيفا: "ديننا وجينتنا وتاريخنا يطلب مننا أن نكون أصحاب همة عالية"، منوها بأن الرسول –صل الله عليه وسلم- أعطى لنا إشارات لخدمة ذوي الهمم.



