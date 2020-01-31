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وزير الأوقاف: الرسول أعطى لنا إشارات لخدمة ذوي الهمم
الجمعة 31/يناير/2020 - 12:57 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن علو الهمة جزء من الشعور بالوطنية، موضحا أن خدمة الوطن والمجتمعات من أعلى درجات الهمة.
وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة في المسجد الجامع بأسوان، اليوم الجمعة، إلى أن الدين الإسلامي دين همة، مضيفا: "ديننا وجينتنا وتاريخنا يطلب مننا أن نكون أصحاب همة عالية"، منوها بأن الرسول –صل الله عليه وسلم- أعطى لنا إشارات لخدمة ذوي الهمم.
وقد حددت وزارة الأوقاف موضوع "علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة"، ليكون موضوع خطبة اليوم، مشددة على الأئمة الالتزام به، والاتزام بضابط الوقت من "15 - 20" دقيقة.
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