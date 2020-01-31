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بالأرقام.. جهود أمن المنافذ في جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:49 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الـ24 ساعة الماضية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

-في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: "ضبط 6 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع – أحذية رياضية – سجائر – جهاز طبي – قطع غيار معدات زراعية جديدة – حديد خردة" بإجمالي القيمة والتعويض ما يزيد عن مائتان ألف جنيه".

-في مجال الأمن العام: "ضبط عدد 24 قضايا مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي"، أما في مجال ضبط المخالفات المرورية: "ضبط عدد 822 مخالفة مرورية متنوعة"، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد 243 حكما قضائيا متنوعا.

-وفي  مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات، تم ضبط 7 قضايا متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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الكلمات المفتاحية

الفجر الجمرك التهرب الضريبي أمن النافذ

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