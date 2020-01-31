مشاهدة مباراة التعاون والحزم بث مباشر اليوم الجمعة 31-1-2020 عبر ksa sport

يفتتح ملعب ( الرس ) ملعب نادي الحزم أحضانه للقاء مرتقب يجمع ما بين نادي التعاون والحزم، ضمن الجولة السادسة عشر فى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، ذلك يوم الجمعة 31 / يناير / 2020.





يسعى صاحب الأرض والجمهور نادي الحزم فى هذا اللقاء بالفوز ليوقف مسيرة الهزائم التى حلت به فى اللقاءات الماضية ،قد خسر فى خمس لقاءات متتالية ، حيث أنه يأتى ترتيبه فى الجدول المركز الثالث عشر بعدد 15 نقطة ، على صعيد أخر فأن نادي التعاون يحتل المركز الخامس من ترتيب الجدول فى الدوري السعودي للمحترفين ، حيث أن رصيده من النقاط 26 , وسيكون التعاون ضيف ثقيل على نادي الحزم وسيخوض مباراة مهمة له فى هذا الدوري ،وسيحاول جاهدا لتحقيق الفوز ليقترب وينافس على الصدارة.





موعد مباراة نادي التعاون والحزم فى الدوري السعودي للمحترفين ، ذلك يوم الجمعة الموافق 31 / يناير / 2020 ، فى تمام الساعة 5:25 م بتوقيت القاهرة ، 6:25 م بتوقيت مكة المكرمة ، 7:25 م بتوقيت أبوظبي ، 5:25 بتوقيت عمان ، القنوات الناقلة للقاء قناة السعودية الرياضية 2.





والأن موعد مباراة الوحدة والأتفاق

المباراة التعاون والحزم

البطولة الدوري السعودي

موعد المباراة 30 يناير / 1 / 2020

توقيت المباراة 6:25 مساءاً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة السعودية الرياضية 1

التعاون و الحزم الساعة 5.25 علي قناة 2