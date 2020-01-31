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تركيب ثالث محطة رصد لحظي للهواء المحيط بالسويس

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:44 م
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المحطة
المحطة
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من تركيب محطة الرصد اللحظي لملوثات الهواء المحيط بمنطقة فيصل بمحافظة السويس، حيث تعد ثالث محطة رصد لحظي بالمحافظة، وبهذا أصبح إجمالي عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، 103 محطات على مستوى الجمهورية.

وقالت وزيرة البيئة: إن تلك الجهود تأتي ضمن خطة وزارة البيئة بجهازيها بالتوسع في نطاق أعمال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي بها، وفي إطار تكليفات الحكومة وسعيًا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة لوزارة البيئة، تعد المرجع الأساسي لإعداد المؤشرات البيئية فيما يخص جودة الهواء، وكذلك الأساس لبحث مدى التغير على مدار الأعوام السابقة، بهدف تحديد أهم مؤشرات التلوث والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.

وتهدف المحطات لبحث سُبُل الوصول بتلك المؤشرات للمستويات الآمنة، واستخدام تلك المؤشرات، في اعداد تقارير التقييم البيئي المتكامل وتقارير التنمية المستدامة وتقارير حالة البيئة والمؤشرات البيئية ومتابعة أداء السياسات المتفق عليها وتأثيرها على مدى التحسن في جودة الهواء.
تركيب ثالث محطة رصد لحظي للهواء المحيط بالسويس
تركيب ثالث محطة رصد لحظي للهواء المحيط بالسويس
تركيب ثالث محطة رصد لحظي للهواء المحيط بالسويس
تركيب ثالث محطة رصد لحظي للهواء المحيط بالسويس
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الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة رصد لحظي الهواء المحيط السويس البيئة

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