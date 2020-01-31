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وزير الأوقاف: لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:43 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بعض الناس يفهم قول الله سبحانه وتعالى:" وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ"، وكأنه يريد أدنى حدود الطاعة والاستطاعة، لكنها تعني أقصى ما تستطيعون من الاعداد والاستعداد. 

وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الجامع بأسوان، اليوم الجمعة، أن هناك شخص سأل عن رجل فقال: "لو قيل له إن القيامة تقوم غدًا لما استطاع أن يزيد في عمله، فقد رمى بكلِّ سهم، وصال في كلِّ ميدان، وجال في كلِّ مضما "، مناشدًا المعلم والناظر والمدير في مدرسته، والطبيب في المستشفى أن يجددوا النية مع الله لتطويرها وجعلها نموذجا، ومن كان مدير لمؤسسة أو رئيس لجامعة أن يكونوا في عملهم كحال هذا الرجل الذي أدى عمله على أكمل وجه.

وأكد وزير الأوقاف، أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، لأن ديننا دين العمل والاتقان والهمم العالية والرسول –صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّ اللَّهَ يُحِبّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ".
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وزير الأوقاف مختار جمعة التجمع الثقافي الإسلامي أخبار مصر

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