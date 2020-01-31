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إحباط ترويج 6 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر بأكتوبر

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:40 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدن ترخيص، دائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، لحيازته 6 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدن ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، لحيازته (6،050) أطنان منظفات صناعية "متعددة الأغراض" معبأة داخل براميل وإعادة تعبئتها داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات العاملية كمنتج نهائي، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

النيابة العامة الفجر الغش التجاري أمن الجيزة

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