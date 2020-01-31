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كشف ملابسات سرقة سيارة مستحضرات تجميل بأسيوط

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:36 م
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مديرية أمن أسيوط
مديرية أمن أسيوط
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط 5 متهمين لسرقتهم سيارة محملة محملة بمستحضرات تجميل بالإكراه.

وتبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، من سائق، وآخر حاصل على دبلوم، مُقيمان بدائرة المركز بأنه في أثناء سيرهما بطريق (الفرافرة دشلوط) مُستقلين سيارة نقل وبصحبتهما سائقين لسيارتي نقل، مُحمل عليهم كميات من مستحضرات التجميل "مهربة"، اعترضتهم سيارتين يستقلهما مجموعة من الأشخاص.

وأضافوا أن بحوزة أحدهم "سلاح ناري"، واستولوا على إحدى السيارات بحمولتها وقائدها والهرب، وما قرره قائد تلك السيارة أنه عقب قيام الجناه بالاستيلاء على حمولة السيارة، تركوه بالسيارة عقب إشعالهم النيران في كابينتها.

وبالانتقال تبين تواجد السيارات الثلاثة "إحداهم مُعطلة ومُحملة بأدوات تجميل وأخرى بها احتراق بكابينتها".

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 8 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 5 من المتهمين، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين بقصد السرقة.

وبإرشاد المتهمين، تم ضبط بندقية آلية، ومسدس، و3 سيارات "المستخدمين في ارتكاب الواقعة" وكذا ضبط عدد 30 كرتونة مستحضرات تجميل المستولى عليهم. 

كما اعترف المتهمون بأنهم وراء ارتكاب واقعة بلاغ سائق بشركة توريدات، بقيام مجهولين يستقلون سيارة نقل بمحاولة استيقافه في أثناء قيادته سيارة نقل مُحملة بعدد 3 مواتير مياه، و20 كابل كهرباء، و3 لوحات كهربائية، و3 محابس وسيره بطريق"دشلوط منفلوط" بدائرة المركز.

وأوضحوا أنه أنه استمر في السير فأطلق أحدهم عيارًا من سلاح ناري "مسدس" كان بحوزته من دون إصابات وتمكن من الهرب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.
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