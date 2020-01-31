البابا تواضروس: الحب هو فن إسعاد الآخر

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية: إن الاختلاف يكون في الغنىَ والشخص الوحيد الذي يمكنك أن تٌغيره في الزواج، هو أنت وليس الآخر، مؤكدًا أن الزوجية هي أبقىَ من الوالدية.



وأضاف "تواضروس" خلال رسالة صوتية عبر برنامج خدمة "واتس آب"، اليوم الجمعة، أن الحب هو فن إسعاد الآخر، مشددًا أن تعمير بيت الزوجية هو بالصلاة والقراءة المستمرة في الكتاب المقدس.



واختتم البابا تواضروس موجها رسالته إلي كل زوجين قائلًا:، "يجب على الزوج بأن يهتم بزوجته قبل أولادة، كما يجب على الزوجة أن تهتم بزوجها قبل أولادها.



وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم "يونان"، أو صوم باعزوثا، في 10 فبراير المقبل، لمدة 3 أيام، تشبها بيونان النبي.



ويعتبر صوم يونان، لدى الأرثوذكس من أصوام الدرجة الأولى، والتي لا يجوز فيها أكل السمك، وهو صوم يسبق صوم القيامة بـ15 يومًا، وتقام القداسات الإلهية بالكنائس على مدى أيام الصوم الثلاثة.



وأدخلت الكنيسة "الصوم" في عهد البابا إبرام بن زرعة رقم 62 الذي بدأت فترة رعويته للكنيسة منذ سنة 976 وحتى 979 م، وقد اتفق وضعه بين عيد الغطاس وقبل الصوم الكبير كتهيئة للنفس بالتوبة تمهيدا للصوم الكبير.