Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا تواضروس: الحب هو فن إسعاد الآخر

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:34 م
Advertisements
البابا تواضروس
البابا تواضروس
حازم رفعت
Advertisements
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية: إن الاختلاف يكون في الغنىَ والشخص الوحيد الذي يمكنك أن تٌغيره في الزواج، هو أنت وليس الآخر، مؤكدًا أن الزوجية هي أبقىَ من الوالدية.

وأضاف "تواضروس" خلال رسالة صوتية عبر برنامج خدمة "واتس آب"، اليوم الجمعة، أن الحب هو فن إسعاد الآخر، مشددًا أن تعمير بيت الزوجية هو بالصلاة والقراءة المستمرة في الكتاب المقدس.

واختتم البابا تواضروس موجها رسالته إلي كل زوجين قائلًا:، "يجب على الزوج بأن يهتم بزوجته قبل أولادة، كما يجب على الزوجة أن تهتم بزوجها قبل أولادها.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم "يونان"، أو صوم باعزوثا، في 10 فبراير المقبل، لمدة 3 أيام، تشبها بيونان النبي.

ويعتبر صوم يونان، لدى الأرثوذكس من أصوام الدرجة الأولى، والتي لا يجوز فيها أكل السمك، وهو صوم يسبق صوم القيامة بـ15 يومًا، وتقام القداسات الإلهية بالكنائس على مدى أيام الصوم الثلاثة.

وأدخلت الكنيسة "الصوم" في عهد البابا إبرام بن زرعة رقم 62 الذي بدأت فترة رعويته للكنيسة منذ سنة 976 وحتى 979 م، وقد اتفق وضعه بين عيد الغطاس وقبل الصوم الكبير كتهيئة للنفس بالتوبة تمهيدا للصوم الكبير.
Advertisements

أخبار تهمك

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 13 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 13 ساعة

حسن شحاتة يوجه رسالة لحسام البدري

منذ حوالي 3 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ ساعة و 9 دقيقة

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 14 ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 14 ساعة

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 14 ساعة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ ساعة و 25 دقيقة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 4 ساعات

"ادخل اعرف نتيجيتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يقترب من حسم صفقة جديدة قبل انتهاء الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الحكومة تعلق على "إغلاق المطاعم الصينية في مصر بسبب كورونا"

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 4 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:36 ص

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

10:49 ص

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

09:21 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

09:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status